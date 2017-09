Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje provisoriamente no comando da I Liga de futebol, ao golear na receção ao Portimonense por 5-2, em jogo da sétima jornada da prova.

Os 'dragões' cedo construiram uma vantagem confortável no marcador, chegando aos 3-0 com golos de Marcano (20 minutos), Aboubakar (23) e Marega (26), tendo os visitantes reduzido ainda antes do intervalo, por Nakajima (36). Um 'bis' de Brahime, aos 50 e 68 minutos, acabou de vez com qualquer dúvida quanto ao desfecho do jogo, enquanto Ruben Fernandes (73) voltou a reduzir para os algarvios.

Com esta vitória, o FC Porto destaca-se provisoriamente na frente do campeonato com 21 pontos, enquanto o Portimonense é para já 14.º com seis.