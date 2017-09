Actualidade

A coordenadora bloquista defendeu hoje que se as contas estão melhor é preciso pagar "a dívida para com o país", exigindo a execução de todos os investimentos públicos previstos para 2017 para "fazer o que ainda não foi feito".

No comício da campanha autárquica de hoje à noite, em Braga, Catarina Martins sublinhou que "entre as boas notícias da execução orçamental salta uma desilusão" que é do "investimento público que continua em níveis miseráveis" em áreas como a saúde, educação, habitação ou transportes.

"Se as contas estão melhor, paguemos a dívida para com o país. Cumprir em 2017 e ir mais longe em 2018", defendeu, exigindo que "todos os investimentos que estavam previstos para 2017 sejam executados".