Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas afirmou hoje em Paredes que o maior mérito do crescimento português deve ser atribuído ao esforço dos empresários, apesar dos "entraves do Governo".

"Se hoje nós temos notícias positivas no crescimento económico, os resultados devem-se ao esforço dos empresários. É a vocês que se devem, em primeira linha, estes resultados de crescimento económico que hoje vemos", afirmou a líder democrata-cristã.

Assunção Cristas falava para algumas centenas de apoiantes da candidatura do CDS à Câmara de Paredes, liderada por José Miguel Garcez, concelho do distrito do Porto onde se concentra o maior polo da indústria de mobiliário em Portugal.