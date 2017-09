Autárquicas

Com os números do défice ainda a pairar na campanha, os líderes partidários continuam hoje a percorrer o país de norte a sul, numa jornada em que o ex-presidente do CDS Manuel Monteiro regressa à ribalta política.

Ao quinto dia da campanha, Manuel Monteiro faz uma interrupção na sua já longa "travessia do deserto", desde que deixou o CDS e fundou o Partido da Nova Democracia em rota de colisão com Paulo Portas.

Manuel Monteiro aparecerá ao lado do cabeça de lista à junta de freguesia de Alvalade pela coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) Francisco Camacho, líder da Juventude Popular de Lisboa. O número dois da lista à freguesia de Alvalade é Abel Matos, porta-voz da nova tendência interna do CDS "Esperança em Movimento".