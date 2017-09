Coreia do Norte

A China anunciou hoje que vai limitar o abastecimento de petróleo à Coreia do Norte a partir de 01 de outubro, de acordo com as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU contra Pyongyang.

O Ministério do Comércio chinês anunciou também em comunicado a proibição geral das importações de têxteis norte-coreanos.

A China é o principal parceiro comercial de Pyongyang e, tradicionalmente, o seu principal apoio político, mas nos últimos meses aceitou a aprovação de duras sanções contra o país liderado por Kim Jong-un pelo Conselho de Segurança da ONU.