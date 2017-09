Actualidade

O Irão testou "com sucesso" o seu novo míssil com alcance de 2.000 quilómetros designado Khoramshahr e capaz de transportar múltiplas ogivas, informou hoje a televisão estatal iraniana.

Este anúncio ocorre em pleno clima de tensão entre o Irão e os Estados Unidos, depois de o Presidente Donald Trump ter ameaçado retirar o seu país do acordo nuclear assinado em 2015 entre Teerão e as grandes potências.

Imagens de televisão mostraram o lançamento do míssil. As imagens captadas a partir do interior do míssil foram posteriormente difundidas.