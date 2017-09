Ensino superior

A Associação Nacional de Proprietários (ANP) afirmou hoje que o arrendamento de quartos a estudantes universitários "é um negócio dos inquilinos que não pagam impostos nenhuns, não passam recibos nenhuns e metem o dinheiro ao bolso", reivindicando fiscalização.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ANP, António Frias Marques, disse que o arrendamento a universitários não é feito pelos proprietários, mas sim pelos inquilinos que fazem subarrendamentos.

"Conheço muitos casos em que as pessoas alugam as casas e nem se quer lá vivem, fazem um dinheirão com isso, é a chamada economia paralela", indicou António Frias Marques, advogando que estes inquilinos "pagam rendas mixurucas, porque os senhorios não podem atualizar as rendas".