Actualidade

O Ministério da Agricultura alargou o âmbito das medidas de apoio aos agricultores afetados pela seca a concelhos dos distritos de Santarém e de Faro, disse à Lusa fonte oficial.

No distrito de Santarém as medidas, apoios para captação e fornecimento de água a animais, abrangem os concelhos de Coruche e Chamusca, e no distrito de Faro os concelhos de Alcoutim e Castro Marim.

Segundo a fonte, o prazo para apresentação de candidaturas decorre desde o dia 20 e prolonga-se até 17 de novembro, podendo os apoios irem de mil a 40.000 euros (por projeto e por produtor). A medida tem uma dotação orçamental de 300 mil euros.