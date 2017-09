Catalunha

O Ministério do Interior assumiu a coordenação das forças de segurança na região autónoma espanhola da Catalunha, o que não significa que retire competências ao Mossos d'Esquadra (Polícia Catalã), disseram fontes oficiais.

A decisão foi solicitada pelo Ministério Público à luz dos acontecimentos desta semana na Região Autónoma da Catalunha, e depois do Ministério do Interior ter comunicado por carta ao conselheiro do respetivo departamento da Generalitat (Governo Autónomo de Barcelona), Joaquin Forn, o envio para a região de unidades da polícia nacional e da Guarda Civil para apoiar os Mossos d'Esquadra na manutenção da ordem pública, noticiou a Efe.

Este mecanismo de coordenação é, no essencial, o mesmo que foi posto em marcha, no âmbito das operações após os atentados em Barcelona e em Cambrils, na segunda quinzena de agosto último, disseram as mesmas fontes.