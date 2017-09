Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou hoje a sua presença na tomada de posse do recém-eleito Presidente angolano e garantiu nunca se sentir desconfortável quando defende os interesses de Portugal.

"Nunca me sinto desconfortável quando defendo os interesses de Portugal", frisou o Presidente português, depois de ser confrontado com acusações do vice-presidente da UNITA, Raúl Danda, que, em entrevista à Lusa, considerou que Portugal se tem "vergado" nas relações com Angola, colocando-se numa "situação de verdadeira dependência".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou, a propósito, que as diversas forças políticas concorrentes às eleições em Angola reconheceram a vitória do MPLA, justificando por isso as felicitações que dirigiu a João Lourenço, o Presidente angolano eleito.