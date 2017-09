Actualidade

O condutor de um veículo todo-o-terreno morreu hoje na sequência do despiste e capotamento da viatura, na zona da Praia da Galé, em Melides, concelho de Grândola, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a vítima, um homem com cerca de 40 anos, ficou debaixo do veículo e o óbito foi declarado no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou que o despiste ocorreu durante um passeio de veículos de todo-o-terreno, tendo o alerta sido dado às 13:03.