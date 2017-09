Actualidade

O Desportivo de Chaves venceu hoje em casa do Estoril-Praia por 2-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos flavienses saltar para o oitavo posto da classificação.

Um golo de Bressan, aos 40 minutos, permitiu aos visitantes ir para intervalo já em vantagem, tendo estes ampliado a contagem aos 68, através de Djavan.

Com esta vitória, o Desportivo de Chaves abandonou o penúltimo posto da classificação e 'saltou' para o oitavo lugar com sete pontos, enquanto o Estoril baixou provisoriamente para o 15.º lugar com cinco seis pontos.