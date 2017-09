Actualidade

O Parlamento da Turquia aprovou hoje a extensão do mandato do exército para intervir no Iraque e na Síria, dois dias depois de um referendo da independência no Curdistão iraquiano, a que Ancara se opõe.

De acordo com a conta do Twitter da Assembleia Nacional da Turquia, os deputados aprovaram a extensão do mandato para lidar com "ameaças", incluindo "projetos separatistas ilegítimos", numa alusão ao referendo dos curdos no Iraque.

O diploma que prolonga por mais um ano a possibilidade de intervenção, que terminava a 30 de outubro, foi aprovado hoje numa sessão parlamentar extraordinária.