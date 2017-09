Actualidade

O PSD quer saber como vai o Governo resolver a falta de médicos de família na Lezíria, em particular nos concelhos de Salvaterra de Magos, Almeirim e Rio Maior, onde 21.800 utentes estão em lista de espera.

Num requerimento entregue sexta-feira no parlamento, os deputados do PSD lembram que, na região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, que engloba nove concelhos (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), "é um dos mais expressivos exemplos da falta de médicos de família" no país.

Citando dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, os deputados referem que dos cerca de 200.000 utentes deste ACES, "17% não possui médico de família atribuído (34.316), sendo os concelhos de Salvaterra de Magos, Almeirim e Rio Maior os que maiores listas de espera têm".