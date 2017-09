Incêndios

Mais de 500 operacionais combatem dois incêndios nos distritos de Santarém e Aveiro, que deflagraram na tarde de hoje, refere a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a ANPC, às 19:25, os incêndios de Mação e de Carregal do Sal eram as duas ocorrências ativas mais importantes no território nacional.

O fogo de Mação, no distrito de Santarém, que deflagrou às 15:18 na localidade de Chão de Codes, mobilizava 313 operacionais, apoiados por 86 meios terrestres e cinco meios aéreos.