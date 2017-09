Actualidade

Os deputados do CDS-PP querem que os Relatórios Provisórios dos Incêndios Florestais "discriminem as áreas efetivamente ardidas por concelho", e que o último relatório deste ano reflita essa realidade.

Num requerimento entregue no parlamento, e que tem por primeira subscritora Patrícia Fonseca, deputada eleita pelo distrito de Santarém, o grupo parlamentar do CDS-PP afirma que a imputação das áreas ardidas à freguesia e concelho de início do incêndio, como tem sido prática, "não permite uma correta análise e avaliação das áreas ardidas por concelho".

Para os deputados centristas, "além de não ser transparente", essa prática "não garante também uma eficaz e célere implementação de medidas de política de apoio às regiões afetadas, nem tão pouco permite uma correta análise estatística".