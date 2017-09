Coreia do Norte

Bombardeiros norte-americanos voaram hoje perto da costa norte-coreana para enviar "uma mensagem clara" a Pyongyang, cujas provocações causaram a ira do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, informou o Pentágono.

"Foi no ponto mais setentrional da zona desmilitarizada que uma aeronave ou um bombardeiro americano voou pela costa norte-coreana no século XXI, demonstrando o quão sério nós levamos o comportamento perigoso da Coreia do Norte" refere a porta-voz do Pentágono, Dana White, em comunicado, citado pela agência francesa AFP.

A continuação dos testes nucleares da Coreia do Norte na região e a dura retórica usada pelos Estados Unidos depois da chegada de Donald Trump à Casa Branca provocaram um escalar da tensão entre os dois países.