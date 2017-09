Actualidade

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) do México registou 4.287 réplicas do terramoto de dia 07, que abanou o centro e sul do país, informou hoje a diretora do centro, Xyoli Pérez Campos.

Em conferência de imprensa, Pérez Campos afirmou que só nas últimas horas foram registados cerca de 50 réplicas, a mais forte das quais registou uma magnitude de 6,1 na escala de Richter.

Esta atividade sísmica, concluiu a diretora, é uma consequência do sismo principal de 8,2 do passado dia 07, que teve o seu epicentro no Golfo de Tehuantepec e afetou principalmente os estados de Oaxaca e Chiapas, onde 98 pessoas perderam a vida.