Actualidade

O Sporting empatou hoje 1-1 em casa do Moreirense, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa o FC Porfto isolado na liderança da prova.

Os 'cónegos' adiantaram-se no marcador em cima do intervalo, com um golo de Rafael Costa, aos 43, tendo o Sporting igualado aos 60, através de um autogolo de Abarhoun, aos 60 minutos.

Com este empate, o Sporting cede os primeiros pontos no campeonato, sendo segundo com 19 pontos, menos dois do que o FC Porto, que na sexta-feira recebeu e goleou o Portimonense por 5-2, enquanto o Moreirense é 16.º com seis pontos.