Actualidade

O fogo que deflagrou hoje à tarde no concelho de Carregal do Sal, que chegou a mobilizar mais de 200 operacionais, foi dominado às 19:23, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

O incêndio lavrou nas localidades de Beijós/Pardieiros e chegou a ter duas frentes ativas.

No concelho de Mação, no distrito de Santarém, continua a lavrar um fogo desde as 15:18, que às 21:50 ainda mantinha uma frente ativa.