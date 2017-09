Actualidade

Lisboa, 23 set (Lusa) -. O Benfica recebeu e venceu hoje o Paços de Ferreira por 2-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, resultado que coloca os 'encarnados' provisoriamente no terceiro lugar.

Um golo em cada metade da partida, o primeiro por Cervi, aos 20 minutos, e o segundo por Jonas, aos 61, jogador que continua isolado na lista dos melhores marcadores com oito golos, foram suficientes para os tetracampeões nacionais somares os três pontos.

Com esta vitória, o Benfica sobe a terceiro com 16 pontos, com mais um jogo do que o Marítimo, quarto com 15, enquanto os pacenses estão no 13.º lugar com seis pontos.