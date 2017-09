OE2018

O líder comunista desafiou hoje os restantes partidos a aprovarem um Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) com um por cento dedicado à cultura e um mínimo de 25 milhões de euros para linhas de apoio às artes.

Jerónimo de Sousa, em pleno "comunistão" - Seixal -, concelho liderado desde 1976 por PCP e seus aliados, como "Os Verdes" e outros, e que alberga as Quinta da Atalaia e Quinta do Cabo da Marinha e respetiva Festa do "Avante!" lançou o repto num jantar-comício autárquico.

"Mais força [à CDU] para dar novos passos na resposta à cultura e ao apoio às artes com o objetivo de um por cento do OE. Sim, na cultura é preciso dar novos passos, vencer o desinvestimento e subfinanciamento, a começar pelo apoio às artes de caráter profissional", pediu.