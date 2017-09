Actualidade

O cantor norte-americano de 'soul' Charles Bradley morreu hoje aos 68 anos, anunciou o seu agente.

Nascido na Florida, no sudeste dos Estados Unidos da América, Charles Bradley cresceu na cidade de Nova Iorque onde descobriu o "padrinho" do 'soul' James Brown, no lendário Teatro Apollo de Harlem, segundo a agência de notícias francesa AFPP.

A 06 de setembro, Charles Bradley anunciou o cancelamento, por motivos de saúde, da digressão internacional que incluía concertos em Lisboa e no Porto no final de novembro.