O furacão Maria, de categoria 3, avança sobre as águas do Atlântico com rumo a noroeste e no domingo poderá ser necessário colocar sob vigilância algumas zonas da costa leste dos Estados Unidos, informou o Centro Nacional de Furacões.

No seu boletim das 17:00 (22:00 em Lisboa), este organismo indicou que Maria, que esta semana devastou Porto Rico e outras ilhas do Caribe, está a 460 quilómetros da ilha Gran Abaco, a norte das Bahamas, e a 1.030 quilómetros do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte.

Move-se por noroeste, a 15 quilómetros por hora com ventos máximos sentidos de cerca de 185 quilómetros por hora e rajadas mais altas.