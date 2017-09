Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje ao ministro do Exterior da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, para o cumprimento das resoluções que o Conselho de Segurança impôs ao país em resposta à sua escalada armada.

Segundo um comunicado do seu porta-voz, António Guterres, numa reunião este sábado com Ri Yong Ho, instou à redução das tensões na península coreana, pelas quais se manifestou preocupado, e apelou à implementação "total" das resoluções do órgão máximo de decisão da ONU.

O alto funcionário internacional insistiu perante Ri Yong Ho na "necessidade de uma solução política do conflito" e recordou a importância da assistência humanitária a quem necessite na Coreia do Norte.