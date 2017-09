Actualidade

O novo teste de um míssil pelo Irão põe em causa o acordo internacional com Teerão sobre o nuclear, declarou no sábado o Presidente norte-americano, que acusou ainda o regime iraniano de conluio com a Coreia do Norte.

"O Irão acaba de testar um míssil balístico capaz de atingir Israel. Eles trabalham assim com a Coreia do Norte. Nós não temos realmente um acordo!", afirmou o Donald Trump na rede social Twitter.

O Irão testou "com sucesso" o seu novo míssil com alcance de 2.000 quilómetros designado Khoramshahr e capaz de transportar múltiplas ogivas, informou a televisão estatal iraniana no sábado.