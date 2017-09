Actualidade

A Coreia do Norte manifestou no sábado "solidariedade" em relação a Cuba e à Venezuela, perante as arbitrariedades dos Estados Unidos, que recentemente impuseram sanções económicas contra Caracas.

"Um forte apoio e solidariedade para com o Governo cubano e o seu povo, que está a lutar para defender e alcançar a justiça internacional contra as arbitrariedades e o embargo unilateral dos Estados Unidos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte.

A posição da Coreia do Norte foi dada a conhecer por Ri Yong Ho durante um discurso na Assembleia Geral da ONU.