Actualidade

Pelo menos três polícias ficaram feridos no sábado em dois ataques cometidos por desconhecidos contra patrulhas no departamento colombiano de Arauca, na fronteira com a Venezuela, informaram fontes policiais em Bogotá.

O primeiro incidente ocorreu na localidade de Araquita, onde o subcomandante da esquadra da polícia, cuja identidade não foi confirmada, ficou ferido numa perna durante um "ataque direto" contra uma patrulha de vigilância.

As causas e responsáveis da agressão estão a ser investigadas, disse à Efe um porta-voz da polícia.