Actualidade

A sétima edição da Bienal de Pequim foi hoje inaugurada com o objetivo de promover o espírito da Rota da Seda, através de artistas de mais de cem países que procuram a integração cultural entre o Oriente e Ocidente.

A mostra vai exibir, até 15 de outubro, no Museu Nacional de Arte, no centro da capital chinesa, 601 peças - incluindo pintura, escultura, instalação ou vídeo - de artistas chineses e internacionais sob o lema "A Rota da Seda e as civilizações do mundo".

As obras expostas não se limitam a representar nostalgicamente a histórica rota, mostrando também o seu espírito, a aprendizagem mútua entre civilizações e a integração cultural contemporânea entre o Oriente e o Ocidente, escreve a agência espanhola Efe.