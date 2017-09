Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse no sábado aos líderes mundiais na ONU que o insulto de Donald Trump ao chamar "rocket man" a Kim Jong Un" torna um ataque cada contra os EUA "inevitável" .

Ri Yong Ho chamou ao Presidente norte-americano "uma pessoa mentalmente perturbada, cheia de megalomania e excesso de confiança", com o seu dedo no "botão nuclear". E disse que as "palavras imprudentes e violentas" de Trump provocaram "a suprema dignidade" da Coreia do Norte e "contaminaram a sagrada arena das Nações Unidas".

"Mais ninguém, exceto o próprio Trump, está numa missão suicida", disse Ri na assembleia geral da ONU no sábado. "No caso de se perderem vidas inocentes nos Estados Unidos por causa deste ataque suicida, Trump vai ser o responsável", afirmou.