As assembleias de voto abriram hoje para as eleições legislativas na Alemanha, as quais devem dar um quarto mandato a Angela Merkel, mas também resultar num avanço da direita populista, escreve a agência France Presse.

Cerca de 61,5 milhões de eleitores, distribuídos em 299 círculos eleitorais, têm até às 18:00 (17:00 em Lisboa) para eleger os seus deputados, num sistema eleitoral que mistura os princípios da maioria e da representação proporcional.

No final da votação, as sondagens devem dar uma indicação clara do equilíbrio do poder no próximo parlamento federal (Bundestag), constituído por 703 lugares.