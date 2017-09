Incêndios

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde no concelho de Mação, distrito de Santarém, está dominado desde as 06:30 de hoje, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De momento, continuam no terreno 434 operacionais apoiados por 131 veículos, segundo a página da Proteção Civil na Internet, que continuam as operações até ao incêndio ser considerado extinto.

Este fogo deflagrou às 15:18 de sábado na União das Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, localidades Chão de Codes/Vale da Amendoa.