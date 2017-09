Actualidade

Um homem de 45 anos morreu no sábado à noite na sequência do despiste do motociclo que conduzia no IP2, no concelho de Portel, distrito de Évora, disseram hoje à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente ocorrido entre Portel e Vidigueira, na freguesia de Santana, foi dado às 22:43 de sábado, tendo o óbito sido declarado no local.

Segundo fonte da GNR, o homem residia em Vidigueira, no distrito de Beja, tendo o corpo sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.