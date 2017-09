Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse hoje estar convencido de que os Estados Unidos não vão atacar a Coreia do Norte porque, ao contrário do que aconteceu no Iraque, porque sabem que o país tem armas nucleares.

"Os norte-americanos não atacarão [a Coreia do Norte] porque sabem com segurança que o país tem armas nucleares", disse Serguei Lavrov à televisão russa.

O chefe da diplomacia russa recordou que "os norte-americanos bombardearam o Iraque apenas porque tinham informação absolutamente garantida de que ali não havia armas de destruição massiva", adiantando que "praticamente toda a gente está de acordo com esta análise.