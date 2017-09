Catalunha

O porta-voz do Governo autónomo catalão (Generalitat), Jordi Turull, disse hoje, acerca da instrução judicial que coloca a Polícia autonómica sob coordenação do Ministério do Interior, que "não se pode aceitar" porque "não há base jurídica".

"Eles podem entrar na Generalitat, mas não vamos facilitar", sublinhou Jordi Trull, citado pela agência noticiosa Efe.

"A lei é muito clara: a direção máxima dos Mossos d'Esquadra [Polícia autonómica catalã] corresponde ao Governo, não há espaço para qualquer interpretação, é assim", afirmou Turull à emissora de rádio catalã Rac1, acrescentando que "quem está fora do quadro legal é o Ministério Público", que ordenou a coordenação.