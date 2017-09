Actualidade

Uma pintura do artista flamengo Peter Paul Rubens que retrata o duque de Buckingham, dada como 'perdida', foi redescoberta em Glasgow, na Escócia, quase 400 anos depois, segundo a britânica BBC.

A obra, com data do século XVII, foi identificada por Bendor Grosvenor, do programa Britain's Lost Masterpieces (obras-primas perdidas do Reino Unido, na tradução em português), da BBC.

A pintura pertencia a uma coleção do museu de Glasgow e estava exposta ao público mas pensava-se que se tratava de uma cópia tardia realizada por outro artista.