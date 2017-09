Tancos/armas

O ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, ironizou hoje que só falta o primeiro-ministro culpar o PSD e o seu líder pelo assalto a Tancos, dizendo que o Governo "atingiu o cúmulo do desnorte".

Num almoço autárquico de apoio ao candidato do PSD (também apoiado pelo MPT) Fernando Costa, Luís Montenegro referiu-se ao relatório noticiado no sábado pelo Expresso sobre o furto de material de guerra em Tancos, mas que o primeiro-ministro, António Costa, disse não ter sido produzido por qualquer serviço de informação do Estado.

"Para quem já disse que isto era importante, depois que não era importante, depois que talvez fosse assalto mas talvez não fosse assalto, depois vir dizer que o relatório não é autêntico mas não vir negar a sua existência, de facto só falta António Costa dizer que a responsabilidade do assalto em Tancos é do PSD e do dr. Pedro Passos Coelho", criticou.