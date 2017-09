Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou hoje que "as maiorias absolutas são "trágicas" e "uma má ideia", lembrando o que foram as do PS, e garantiu que foi o seu fim que trouxe estabilidade à vida dos portugueses.

Num almoço da campanha autárquica que hoje reuniu mais de 400 pessoas em Lisboa, Catarina Martins disse que "talvez a coisa mais importante que o país descobriu" ao fim de dois anos da atual solução governativa "foi que as maiorias absolutas são uma má ideia", apelidando-as mesmo de "trágicas".

"Hoje António Costa diz aos portugueses que se o PS tivesse maioria absoluta, no fundo, ia dar ao mesmo. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Se o PS tivesse tido maioria absoluta teríamos hoje um país diferente", disse, recordando aquilo que era o programa dos socialistas para as legislativas de 2015 em matéria de congelamento de pensões ou de salário mínimo nacional.