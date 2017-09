Portugal Masters

O dinamarquês Lucas Bjerregaard venceu hoje a 11.ª edição do Portugal Masters em golfe, disputado em Vilamoura, prova na qual os lusos Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima fizeram história, ao terminarem empatados no quinto lugar.

Lucas Bjerregaard, que assumiu a liderança da prova no sábado, concluiu com um agregado de 264 pancadas (-20 Par), depois de ter concluído a última volta ao Dom Pedro Victória (Par 71) com 65 'shots'.

Atrás de Bjerregaard, que alcançou a sua primeira vitória em torneios do European Tour, o principal circuito do golfe europeu, terminou o escocês Marc Warren, com um agregado de 268 pancadas.