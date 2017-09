Óbito/Manuel Martins

O Presidente da República lamentou hoje a morte do bispo emérito de Setúbal Manuel Martins, que esteve "sempre atento à luta pela liberdade contra a opressão e pela igualdade contra a injustiça".

Num comunicado divulgado no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o prelado "representou, para a Igreja Portuguesa, a projeção da linhagem do senhor Dom António Ferreira Gomes no mundo do trabalho, em áreas sociais particularmente complexas, sempre atento à luta pela liberdade contra a opressão e pela igualdade contra a injustiça, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa".

António Ferreira Gomes (1906-1989) bispo de Portalegre, de 1942 a 1958, e do Porto de 1952 a 1982, vocacionou a sua ação pastoral na atenção às degradantes condições sociais do país e criticou o regime político de então, liderado por António Salazar, tendo partido para o exílio em julho de 1959.