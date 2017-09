Alemanha/Eleições

O partido de extrema-direita nacionalista e anti-imigração alemão, Alternativa para a Alemanha, prometeu hoje "mudar o país" e fazer "marcação" à chanceler, no seguimento da entrada no Parlamento e da subida a terceira força política.

"Nós vamos mudar o país, vamos fazer marcação à senhora Merkel, vamos recuperar o nosso país", disse Alexander Gauland, um dos cabeças de lista do partido, que ganhou entre 13 a 13,5% dos votos nas eleições legislativas que hoje decorreram na Alemanha, segundo as projeções das televisões locais.

A CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições legislativas de hoje com 33,5% dos votos, seguida dos sociais-democratas do SPD e do partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, segundo uma sondagem divulgada pela televisão pública ZDF.