Actualidade

O Belenenses venceu hoje em casa do Feirense por 4-1, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'azuis' do Restelo subir ao sexto lugar da prova com 10 pontos.

A equipa lisboeta esteve imparável na primeira parte, período no qual chegou aos 3-0, com um golo de Maurides (18 minutos) e um 'bis' de André Sousa (30 e 35), tendo a equipa anfitriã ainda reduzido por Luís Rocha, aos 72, mas os visitantes responderam de imediato e, dois minutos depois, Benny fez o 4-1.

Com esta vitória, o Belenenses subiu ao sexto posto com 10 pontos, os mesmos do quinto, o Rio Ave, enquanto o Feirense cai para o nono lugar com oito.