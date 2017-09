Óbito/Manuel Martins

As exéquias do bispo emérito de Setúbal, Manuel Martins, realizam-se terça-feira, pelas 15:00, no Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, onde a partir de segunda-feira tem lugar o velório, informou a diocese de Setúbal.

A missa de sétimo dia, realiza-se no próximo domingo, na Sé de Setúbal, antiga igreja de Santa Maria da Graça, adianta a mesma fonte.

O bispo emérito, que esteve à frente da diocese de Setúbal entre 1975 e 1998, morreu hoje, aos 90 anos, na Maia, nos arredores do Porto, em casa de familiares, informou a diocese sadina.