Actualidade

Os Estados Unidos efetuaram sexta-feira "seis ataques aéreos de precisão" contra um acampamento do autoproclamado Estado Islâmico, no deserto da Líbia, no qual morreram 17 terroristas, segundo informou hoje o Comando Militar dos Estados Unidos em África (Africom).

Em comunicado, o Africom assinalou que os bombardeamentos, que também destruíram três veículos alegadamente pertencentes ao grupo jihadista, ocorreram num campo localizado a cerca de 241 quilómetros a sudeste da cidade de Sirte.

A ofensiva foi "coordenada" com o governo de unidade apoiado pela ONU em Trípoli e forças aliadas, às 19:06 locais (22:06 em Lisboa), segundo o Comando Militar.