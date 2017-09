Actualidade

A GNR e os bombeiros estão a efetuar buscas para encontrar dois homens dados hoje como desaparecidos, quando estavam à pesca na albufeira da barragem de Alqueva, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por outro homem que estava à pesca naquela zona, perto de São Marcos do Campo, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, com outra embarcação, e que deixou de ver os homens com idades entre os 45 e 50 anos.

A fonte da GNR adiantou que a embarcação foi encontrada junto à margem da albufeira.