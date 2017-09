Óbito/Ferreira-Rosa

As exéquias do fadista João Ferreira-Rosa, que morreu hoje aos 80 anos, no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, realizam-se na terça-feira, em Lisboa, na igreja de S. Sebastião da Pedreira, disse à Lusa fonte próxima da família.

O velório do fadista realiza-se na segunda-feira a partir das 18:00, na igreja de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa, sendo rezada missa de corpo presente na terça-feira pelas 14:30, seguindo o funeral para o cemitério do Alto de S. João, onde se efetua a cerimónia de cremação, segundo a mesma fonte.

O fadista João Ferreira-Rosa, que morreu hoje aos 80 anos, foi um "irredutível defensor do fado tradicional", que construiu um repertório marcado pela "autenticidade", afirma a Associação Portuguesa dos Amigos do Fado (APAF).