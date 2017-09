Tancos/armas

O Presidente da República confessou hoje ter ficado com "uma preocupação legítima" com o relatório noticiado no sábado atribuído aos serviços de informações militares, mas que, depois das explicações, "deixou de ter razão de ser".

"Aquilo que era uma preocupação legítima do Comandante Supremo das Forças Armadas deixou de ter razão de ser" depois de ter recebido as explicações do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos serviços de informações, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final da Festa do Livro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo explicou porque foi comedido, no sábado, no Porto, quanto ao relatório que o semanário Expresso noticiou, atribuído aos serviços de informações militares, que era muito crítico quanto aos militares e ao ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes.