Actualidade

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se hoje um "Presidente tranquilo" com a segunda parte da legislatura e afirmou que não vê motivos para o Governo não ir até ao final do mandato, em 2019.

"Não vejo razão para questionar aquilo que é uma meta importante: cumprir-se a legislatura", afirmou aos jornalistas, à margem da Festa do Livro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A pergunta aconteceu no final de um dia em que o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, pediu que o seu partido saia "reforçado" nas autárquicas do próximo domingo, sublinhando que tal é necessário para melhor percorrer a "metade que falta" da legislatura iniciada há dois anos.