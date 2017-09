Autárquicas

Um total de 16 enfermeiros aguardava hoje, ao começo da noite, a chegada ao concelho do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, com uma tarja pedindo "respeito" e "reconhecimento".

Uma das enfermeiras, Isabel Telo, falou aos jornalistas sobre o "desencanto" que os profissionais do setor sentem para com o Governo.

"Somos aqueles que são menos desejados no Serviço Nacional de Saúde", sustentou a enfermeira, que trabalha em Portalegre, onde hoje o PS organiza um comício com a presença do seu líder, também chefe do Governo, António Costa.