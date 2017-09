Actualidade

A união sindical dos Mossos d'Esquadra - Copcat, a polícia da Catalunha, considerou "inadequada" e "injustificada" a decisão do Ministério Público de atribuir ao Ministério do Interior a coordenação das forças de segurança para impedir o referendo.

"Parece-nos uma medida inadequada que cria um precedente perigoso e não merecido, tendo em conta a lealdade institucional que sempre mostrou o corpo dos Mossos d'Esquadra com as autoridades judiciais, fiscais e os outros corpos de segurança", afirma o sindicato da cúpula dos Mossos em comunicado.

A Copcat assegura que a polícia catalã acatou "em todo o momento e com imparcialidade" as instruções recebidas pelos órgãos jurisdicionais e fiscais, implementadas, aliás, "com rigor".